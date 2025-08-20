100مزارع يشاركون في مبادرة "وقف التمور"

دبي في 20 أغسطس/ وام/ شارك 100 مزارع محلي في مبادرة "وقف التمور" التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بهدف جمع فائض التمور وتوزيعه على الأسر المستحقة وفق احتياجاتها وعدد أفرادها.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المزارعين من الإسهام في العمل الوقفي المستدام، ودعم الأسر محدودة الدخل، مع الحفاظ على التراث الزراعي المحلي، في انعكاس واضح لروح المسؤولية المجتمعية.

وساهمت جمعية "رؤيتي للأسرة" في تحديد الأسر المستفيدة، من خلال توفير بيانات دقيقة تراعي الاحتياجات الفعلية لكل أسرة.

وأكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن الإقبال الكبير والاستجابة السريعة من المزارعين على المشاركة يعكس قيم التكافل الاجتماعي وترسخ ثقافة الوقف والعطاء في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تعزز الترابط المجتمعي وتفتح آفاقاً لإسهامات إنسانية مستدامة.

من جانبها، أوضحت زينب التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أن المبادرة شهدت تفاعلاً واسعاً من المزارعين خلال أسابيع قليلة، ما يجسد ارتباط المجتمع الإماراتي بقيم الكرم والعطاء.

وأشارت التميمي إلى أن المركز يعمل حالياً على إعداد كتيب تثقيفي يوزع مع التمور لتعريف المستفيدين بأنواع التمور ومواسمها، في إطار يجمع بين البعد الإنساني والمعرفي.