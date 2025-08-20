"صندوق أوبك" يخصص 20 مليون دولار لدعم قطاع النقل في ليبيريا

فيينا في 20 أغسطس /وام/ وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك"، على تخصيص 20 مليون دولار لتمويل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لقطاع النقل في جنوب شرق ليبيريا، وتطوير ممر بري استراتيجي بطول 48.5 كم ، قرب الحدود مع ساحل العاج، ليساهم في تعزيز حركة التنقل وتسهيل حركة البضائع والأشخاص والتجارة الإقليمية.

وأكد الدكتور عبد الحميد خليفة، مدير عام صندوق أوبك، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أهمية البنية التحتية القادرة على التكيف مع تغير المناخ، التي اعتبرها "أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان للنمو وتحسين مستوى المعيشة"، وثمّن أهمية المشروع، الذي يُسهم في ربط المجتمعات وتحسين الوصول والتنقل والفرص الاقتصادية لنحو 300 ألف شخص، وتعزيز حركة التجارة والتكامل بمنطقة اتحاد نهر مانو في غرب أفريقيا.

وأوضح البيان أن المشروع يُشكل جزءًا من برنامج اتحاد نهر مانو، الذي يجمع أربع دول مجاورة في غرب أفريقيا، تشمل ليبيريا وسيراليون وغينيا وكوت ديفوار، ويهدف إلى تطوير الطرق وتسهيل النقل وتقليل وقت السفر، وزيادة حركة التجارة عبر الحدود، وتعزيز الروابط الاقتصادية الإقليمية، بما يساهم في تعزيز التعاون والتنمية الإقليميين.

