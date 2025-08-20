حاكم الشارقة والشيوخ يقدمون واجب العزاء في وفاة الشيخة ردن بنت خالد القاسمي

الشارقة في 20 أغسطس/ وام/ قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة ردن بنت خالد بن صقر القاسمي.

كما قدم واجب العزاء بجانب سموه كل من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجلس العزاء في مدينة كلباء، عن صادق تعازيهم ومواساتهم الخالصة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.