جمعية الصحفيين توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

العلمين في 20 أغسطس/وام/ وقّعت جمعية الصحفيين مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تطوير العمل الصحفي ورفع الكفاءة المهنية للصحفيين، وذلك على هامش قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، المنعقدة حاليا في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية.

ونصّت المذكرة على عدد من محاور التعاون، أبرزها تبادل المعلومات وتكوين قاعدة بيانات مشتركة تخدم أهداف الطرفين وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مختلف مجالات الإعلام وتقديم استشارات إعلامية وتقنية لتطوير المحتوى والاستراتيجيات الإعلامية.

كما شملت البنود التعاون في إنتاج المحتوى الإعلامي والرقمي وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وتنفيذ مشاريع إعلامية مشتركة تسهم في تعزيز التنافسية والريادة الإعلامية في العالم العربي.

ووقّع المذكرة كل من فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المصرية.

وأكدت المعيني أن توقيع المذكرة يُجسّد حرص الجمعية على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية، مشددة على أهمية توسيع آفاق التدريب والتطوير الإعلامي بما يخدم تمكين الكوادر الإعلامية الإماراتية والعربية، وخاصة فئة الشباب.

وقالت إن الخطوة تأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز جودة العمل الإعلامي ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وتهيئة جيل جديد من الإعلاميين المؤهلين بأعلى المعايير المهنية والتقنية مشيدة بدور الأكاديمية في دعم الإعلام المعرفي والتقني على مستوى المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن المذكرة إلى جانب اتفاقيات أخرى وقعتها الأكاديمية مع مؤسسات إعلامية ومهنية عربية، تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز الإعلام الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.

وأشار إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات عبر برامج تدريبية واستشارات تقنية ومبادرات تطويرية تسهم في الارتقاء بالممارسات المهنية في القطاع الإعلامي.







