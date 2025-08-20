"كأس الوطن" تفتتح موسم كرة اليد في 2 سبتمبر

دبي في 20 أغسطس / وام / أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة اليد، انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026، في 2 سبتمبر المقبل، بمسابقة "كأس الوطن" لفئة الرجال، المؤجلة من الموسم الماضي.

وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب، بمشاركة 6 فرق، حيث تأهل شباب الأهلي والشارقة مباشرة إلى نصف النهائي، فيما يلتقي دبا الحصن مع الوصل، والنصر مع مليحة، ويتأهل الفائزان لمواجهة شباب الأهلي والشارقة على التوالي، وتُختتم في 9 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مراسم قرعة مسابقات الموسم الجديد التي أُجريت اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، بحضور ناصر سالم الحمادي، الأمين العام لاتحاد اليد، والخبير الفني المهندس عاصم السعدني، وممثلي الأندية المشاركة.

وينطلق دوري الرجال يوم 20 سبتمبر بمشاركة 7 فرق، ويقام من ثلاثة أدوار، حيث أسفرت قرعة الجولة الأولى عن لقاءات دبا الحصن مع الوصل، وشباب الأهلي مع الذيد، والشارقة مع النصر.

كما شملت القرعة مسابقات الشباب (9 فرق)، الناشئين (10 فرق)، الأشبال (16 فريقاً)، والصغار (17 فريقاً)، وجرى توزيعها جغرافياً لتسهيل التنقل وتحقيق أهداف فنية.

وأكد ناصر الحمادي أن الموسم الجديد يشهد توسعاً في عدد الفرق واستحداث بطولات جديدة، منها دوري السوبر للشباب، وسوبر الناشئين، والدوري المرتبط لفئتي الرجال والأشبال، مضيفا أن كأس الوطن المؤجلة ستؤهل بطلها إلى مباراة كأس السوبر الإماراتي.

وأوضح أن منتخب الشباب سيشارك في دوري الرجال، ومنتخب الناشئين في دوري الشباب، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ومنها الألعاب المدرسية في البحرين، وبطولة التضامن الإسلامي في السعودية.