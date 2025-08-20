‎مكتب شؤون المواطنين بعجمان يحتفي بتخريج المشاركين بمبادرة "جاهزين يا وطن"

عجمان 20 أغسطس/وام/ حضر سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان حفل تخريج طلبة مبادرة "جاهزين يا وطن" بنسختها الأولى والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب الطلبة الملتحقين بالخدمة الوطنية نفسياً وبدنياً وترسّيخ قيم الولاء والانتماء الوطني.

وكرم سعادته الجهات التي كان لها دور بارز في دعم و تنظيم مبادرة "جاهزين يا وطن" 2025 وذلك تقديراً لإسهامها الفاعل وجهودها المتميزة في إنجاح البرنامج بحضور عدد من مدراء العموم والمسؤولين في الجهات الحكومية والاتحادية المشاركة في المبادرة ومن بينهم مسؤولون في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، القيادة العامة لشرطة عجمان، دائرة البلدية والتخطيط،وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مكتب شؤون التعليم الخاص، المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارة، وشركة إيم للتسويق وإدارة المشاريع، إلى جانب الطلبة المشاركين وأولياء أمورهم.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي إن مبادرة (جاهزين يا وطن) تجسد رؤية عجمان في الاستثمار بالإنسان، من خلال إعداد جيل واعٍ ومؤهل وقادر على خدمة وطنه بكفاءة واقتدار.

وأضاف أن نجاح هذا البرنامج ثمرة تعاون وجهود مشتركة بين مختلف الجهات، ونعتز اليوم بأن نقدّم للوطن نخبة من الشباب المستعدين لحمل المسؤولية.

من جانبها، أكدت سعادة مريم علي المعمري، المدير التنفيذي للمكتب، أن المبادرة حققت أثرا إيجابيا واضحا في المشاركين عبر توفيرها بيئة تدريبية متكاملة عززت ثقة الشباب بأنفسهم، وطورت مهاراتهم البدنية والمعرفية، وأعدتهم نفسيا ومعنويا لخوض مرحلة الخدمة الوطنية.

وأوضحت أن شراكة مكتب شؤون المواطنين بعجمان مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية شكلت دعامة أساسية في تحقيق النتائج المتميزة للمبادرة".

تضمن حفل التخرج عرضا مرئيا وثق أبرز محطات البرنامج وسلط الضوء على الجلسات التي عقدت ضمنها ولاقت اقبالا كبيرا من الطلبة واولياء أمورهم.

تم في ختام الحفل تكريم الفئات المتميزة من الطلبة المشاركين والشركاء الاستراتيجيين، تقديرا لإسهاماتهم في إنجاح المبادرة التي تُعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتأتي بالتزامن مع "عام المجتمع 2025"، في إطار سعي حكومة عجمان إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، وتأهيل جيل جديد من الشباب الإماراتي القادر على تحمل المسؤولية الوطنية بثقة وجاهزية.

تضمنت برنامجاً صيفياً متكاملا من الورش التدريبية والمهارية و المعرفية ركزت على تعزيز اللياقة البدنية والجاهزية الجسدية، وإعداد الطلاب ذهنياً ونفسياً قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية، وذلك بالتعاون مع البرنامج الصيفي لحكومة عجمان " صيفنا سعادة 2025".