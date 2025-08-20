الإمارات تتضامن مع أفغانستان وتُعزي بضحايا حادث مروري أودى بحياة العشرات

أبوظبي في 20 أغسطس/وام/ عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع أفغانستان، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا الحادث المروري الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في ولاية هيرات شمالي أفغانستان.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، ولأفغانستان وللشعب الأفغاني الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.