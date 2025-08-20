برعاية محمد بن سعود .. إطلاق مبادرة دعم مربي النحل وإنتاج عسل السدر في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 20 أغسطس / وام / تنطلق تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في الأول من أكتوبر المقبل مبادرة دعم مربي النحل وإنتاج عسل السدر لمواطني إمارة رأس الخيمة، بهدف تعزيز قطاع تربية النحل وتعزيز جودة إنتاج العسل، باعتباره أحد القطاعات الحيوية والمستدامة.

تهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع مربي النحل على تطوير كفاءاتهم في إنتاج عسل السدر بجودة عالية، بما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي، ويرتقي بمستويات الإنتاج المحلي، إلى جانب بث روح التنافس بين المربين وتأهيلهم لتبني أفضل الممارسات العالمية.

تتضمن شروط المشاركة في المبادرة أن يكون المشارك من مواطني إمارة رأس الخيمة، ويكون المنحل مرخصاً ضمن نطاق الإمارة ومسجلاً لدى هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، و أن لا يقل عدد بيوت النحل عن 25 صندوقا كحد أدنى خاصة بالمشارك، مع التزام المربي بتطبيق الأسس الصحيحة لتربية النحل، والامتناع عن استخدام الأدوية أو المضادات الحيوية الكيميائية في تربية النحل.

و ستتم عملية تقييم المشاركين وفق معايير الاستدامة، الصحة، السلامة، الجودة، والكفاءة الإدارية.

وخصصت المبادرة 20 جائزة للمشاركين المتميزين، بحيث يحصل الفائز الأول على 25000 درهم، ثم تتناقص قيمة الجائزة بواقع 500 درهم لكل مركز حتى المركز العشرين، وذلك في إطار تحفيز النحالين على المنافسة وتطوير إنتاجهم.

وأشار سعود سلطان بوليلة رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى اختيار النحالين وفق خبراتهم وكفاءتهم على أن يكون التسجيل عبر رابط إلكتروني مخصص يتيح إدخال البيانات والمرفقات المطلوبة، تليه مرحلة اعتماد مبدئي من لجنة مختصة، تعقبها زيارات ميدانية للتأكد من مطابقة الاشتراطات، قبل الانتقال إلى مرحلة التقييم الفعلي، كما سيتم إعداد ملف تعريفي لكل مشارك، وصولاً إلى إصدار تقرير نهائي معتمد بقوائم النحالين المؤهلين للمبادرة.

وأكد أن المبادرة تأتي في إطار حرص سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة على دعم المشاريع البيئية المستدامة، وتعزيز إنتاج عسل السدر المحلي المعروف بجودته وقيمته العالية، وتطوير قطاع تربية النحل بإمارة رأس الخيمة، بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز مهم للإنتاج المستدام والأمن الغذائي.