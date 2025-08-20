غوتيريش يدعو إلى أن يكون لأفريقيا صوت أقوى في صياغة قرارات الأمم المتحدة

نيويورك في 20 أغسطس/وام/ شدد أنطونيو غوتيريش،الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن يكون لأفريقيا صوت أقوى في صياغة قرارات المنظمة الدولية المؤثرة على مستقبلها، بما في ذلك ما يتعلق منها بمسائل إصلاح مجلس الأمن والإصلاح الشامل للهيكل المالي الدولي الحالي.

جاء ذلك في خطاب أدلى به اليوم غوتيريش أمام المؤتمر الدولي التاسع للتنمية الأفريقية المنعقد حاليا في العاصمة اليابانية "طوكيو"، واستعرض فيه أولويات العمل الدولي المشترك لتعزيز التنمية في أفريقيا.

ودعا إلى تعزيز مسار أفريقيا نحو الازدهار، عبر تعزيز قدراتها في مجالات الاستفادة القيمة من موادها الخام، وخلق فرص عمل لائقة، وبناء القدر الصمود، والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وطالب بتعزيز سبل الإستفادة من جهود الابتكار الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية في أفريقيا، محذرا من استمرار معاناة الشعوب الأفريقية من الفجوة الرقمية ولفت إلى خيارات التمويل المبتكرة لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي في الدول النامية.

وحث على الاستثمار في مهارات الشباب الأفريقي وتعليمهم لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من أجل ضمان حمايتهم وإندماجهم وتوفير الفرص الكافية لهم في أسواق العمل، ومراكز صنع القرارات، داعيا في هذا الخصوص إلى تعزيز الاستثمار في المشاركة الكاملة للمرأة الأفريقية في مختلف الاقتصادات والمجتمعات والأنظمة السياسية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن التنمية المستدامة تتطلب سلاما مستداما “عبر إسكات البنادق، وإنهاء العنف بجميع أشكاله، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار اللذين يجذبان الاستثمار والأعمال إلى أفريقيا”.

