السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لتمكين المعتمرين الحصول على التأشيرة دون وسيط

الرياض في 20 أغسطس /وام/ أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم خدمة "نسك عمرة" لتمكين المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم من دون الحاجة إلى أي وسيط وذلك عبر منصة "نسك عمرة".

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن إطلاق خدمة "نسك عمرة" يأتي ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر استضافة أكبر عدد من المسلمين وتمكينهم من أداء شعيرتي الحج والعمرة بسهولة ويسر وتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن في المملكة.

وتعد خدمة "نسك عمرة" أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة إضافة إلى الخيارات الأخرى مثل الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر ويمكن معرفتهم من خلال منصة "نسك عمرة".

وتتيح الخدمة الجديدة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة تشمل التأشيرة الإقامة والمواصلات والجولات الإثرائية والخدمات المساندة مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغباتهم وتطلعاتهم وذلك عبر واجهة استخدام حديثة تدعم سبع لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة لضمان تجربة رقمية موحدة وسلسة.

وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح حيث تمكن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات الكترونيا ابتداء من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول مع توفير خيارات متنوعة للباقات والخدمات تلبي احتياجات ورغبات مختلفة بما يحقق تجربة ميسرة وثرية.

