شراكة بين "دي بي ورلد" و" إيتوشو" اليابانية لتعزيز الخدمات اللوجستية في أفريقيا

يوكوهاما - اليابان في 21 أغسطس/ وام/ وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" مذكرة تفاهم مع شركة إيتوشو، إحدى أكبر الشركات التجارية في اليابان ، لتوسيع حزمة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية لسلاسل التوريد وقدرات التوزيع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تم توقيع المذكرة خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "TICAD9" المنعقد في مدينة يوكوهاما باليابان، من قِبل بيت سيمون، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية في مجموعة موانئ دبي العالمية، وكبار المديرين التنفيذيين في شركة إيتوشو.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيستكشف الطرفان فرص تعزيز الربط التجاري والوصول إلى الأسواق في أفريقيا، ودعم الشركات اليابانية التي تسعى إلى ترسيخ أو تعزيز حضورها في القارة.

وتركز المناقشات الأولية على عمليات الأسطول والخدمات اللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد، وتوزيع السلع والمنتجات الغذائية.

وتعمل "دي بي ورلد" في أكثر من 48 دولة في القارة الأفريقية من خلال شبكة واسعة من الموانئ والمحطات والأصول اللوجستية، من المستودعات إلى الشاحنات.

واستثمرت المجموعة أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية، مع خطط لاستثمار 3 مليارات دولار أخرى على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتتخذ إيتوشو من العاصمة اليابانية طوكيو مقرًا لها، وتتمتع بخبرة تمتد لعقود في مجال السلع الأساسية وتجارة الجملة والسلع الاستهلاكية في أفريقيا.

وتغطي محفظتها قطاعات المنسوجات والآلات والطاقة والكيماويات والأغذية والسلع الاستهلاكية العامة، مما يمنحها أساسًا متينًا لدعم الشركات اليابانية الراغبة في التوسع في أفريقيا.

وقال بيت سيمون، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية في مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، إن أفريقيا تُمثل إحدى أكثر جبهات النمو ديناميكيةً في التجارة العالمية، ويعكس التعاون مع إيتوشو رؤيةً مشتركةً لتحقيق قيمة مضافة من خلال الجمع بين خبراتها في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وخبرات إيتوشو التجارية لبناء روابط أعمق بين أفريقيا واليابان.

من جانبه، أعرب شينيا إيشيزوكا، الرئيس التنفيذي لـ"أفريكا بلوك" في شركة إيتوشو، عن أمله في أن يُسهم هذا التعاون في تعزيز المشاريع بين الطرفين، إضافة إلى بناء جسور التواصل بين الشركات اليابانية الراغبة بالتوسع في الأسواق الأفريقية.