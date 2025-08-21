المرأة الإماراتية/ رائدة وطنية ومؤثرة عالمية

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، ومنها المجال الاجتماعي الذي يبرز كأحد أهم المجالات التي أظهرت فيها ابنة الإمارات كفاءة استثنائية.

وأثبتت المرأة الإماراتية أنها شريك فاعل في بناء مجتمع متماسك، من خلال مساهمتها في المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي إلى جانب دورها المحوري داخل الأسرة كمربية وراعية للقيم.

وقالت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، إن الأسرة تعد اللبنة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات، وتقدم المرأة دوراً محورياً في تكوين الأسرة وتنشئة الأجيال، الأمر الذي يجعل من تحقيق التوازن بين التميّز المهني والتمكين الأسري أولوية هامة في أبوظبي، وثمرة لسياسات ولتشريعات حكومية حكيمة، ودعم مؤسسي متكامل، وثقافة مجتمعية تقدّر دور المرأة في جميع المجالات.

وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية حريصة على ضمان تمكين المرأة ضمن أسرتها وفي سوق العمل، من خلال تمهيد الطريق أمامها وإتاحة الفرص الواعدة لها عبر توفير برامج رعاية واستشارة متخصصة.

وأشارت العميمي إلى الدور المحوري الذي تلعبه المرأة الإماراتية في تحقيق أهداف هيئة الرعاية الأسرية ورؤيتها التي تأسست من أجلها، إذ تمثل المرأة أكثر من 70% من العاملين في الهيئة، وتحديداً في الأدوار المرتبطة بتقديم الرعاية، والتوجيه، والدعم الأسري، والنفسي.

وأوضحت أن الاحتفال بـ "يوم بالمرأة الإماراتية" تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" هو احتفال بخمسين عاماً من التمكين والتحفيز والإنجاز والنجاح، استطاعت خلالها المرأة الإماراتية وضع بصمة راسخة في شتى المجالات عبر إنجازات مشهودة، حتى أصبحت مثالاً يُحتذى به في الأوساط الإقليمية والعالمية.

من جهتها، قالت فاطمة راشد الكعبي مدير برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، إن المرأة الإماراتية تجاوزت بدعم من قيادتنا الرشيدة جميع التحديات وباتت مساهمةً فاعلة وقائدةً مؤثرة في جميع القطاعات من العلوم، والأعمال، والتكنولوجيا، والسياسة.

ولفتت إلى الأدوار المؤثرة التي تؤديها المرأة الإماراتية في مختلف مفاصل الحياة، وبقدرتها على الموازنة بين نجاحها المهني ودورها المحوري في بناء الأسرة والمساهمة في تربية الأجيال.

وأشارت الكعبي إلى الحضور الهام للمرأة الإماراتية في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والأدوار التي تؤديها كقائدة ومبتكرة ومهنية تسهم في صياغة المبادرات والبرامج التي تلامس حياة كل فرد على امتداد إمارات الدولة.

من ناحيتها، أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية في دبي، أن الجمعية عززت من تمكين المرأة وقدرتها على إدارة أسرتها والإسهام في تنمية المجتمع وزيادة الوعي وبناء الثقة بالنفس وإدارة الموارد وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وأضافت أن الجمعية أطلقت عدة برامج ومبادرات خلال السنوات الأخيرة من أبرزها مهرجان النهضة الاستثماري لشباب الأعمال، والبرنامج التأهيلي التدريبي "سند" لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود"، ومبادرة مهنتي بيدي لغدٍ أفضل، ومبادرة "اطمئني" التي تهتم بتأهيل الأمهات القائمات على إعالة الأسر "الأسر الأحادية" وبحاجة إلى دعم وتأهيل للقيام بدورهن في بناء أسرة واعية ومستقرة وحل المشاكل التي ستواجههن في تربية الأبناء.

ولفتت إلى أن الجمعية تعمل على تفعيل التربية والأخلاق، والركون إلى الثوابت لصناعة الأسرة المتماسكة والمجتمع المتلاحم، وتقدم ثقافة دولة الإمارات ومجتمعها وباعتزاز مفعم كمجتمع متماسك ذي طابع أسري ممتد، انطلاقا من دور الجمعية وهدفها الإستراتيجي وهو نشر التوعية المجتمعية والوطنية بكافة مجالاتها بين شرائح الأسرة وتأصيل منظومة القيم والهوية الوطنية، وتمكين الأسرة وبناء قدراتها بما يؤهلها لأداء أدوارها في بناء مجتمع متماسك سعيد.

وأفادت بأن الجمعية حققت مجموعة من الإنجازات التي تعزز التماسك الأسري والمجتمعي منها، عقد سلسلة من الأعراس الجماعية، وإطلاق الخط الساخن لاستقبال الاستشارات الأسرية والزوجية عبر مستشارين من ذوي الاختصاص، واستقبال عدد من حالات الخلافات الأسرية وحلها ودياً، إضافة لعقد مجموعة من الدورات والاستشارات والبرامج والندوات والملتقيات في مجال الترابط الأسري.

وعلى الجانب الإنساني، أشارت الفلاسي إلى ما تقوم به جمعية النهضة النسائية في دبي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في الدولة، لتقديم المساعدات الإنسانية في داخل الدولة وخارجها.

من جهتها أشادت منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” ، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، الذي ساهم بشكل كبير في دعم المرأة في القطاعات كافة، واستطاعت تحقيق الإنجازات ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي أيضا.

وأكدت أن المرأة الاماراتية تعد شريكا في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وذلك بحضورها ومشاركاتها في جميع القطاعات الحكومية والخاصة ومساهماتها القيادية في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية وتمثيلها البارز السياسي والدبلوماسي .

وأوضحت أن المرأة الاماراتية التي تحظى بثقة القيادة الرشيدة، أثبتت للعالم أنها تمثل النموذج الاستثنائي للمرأة التي تحافظ على أصالتها وقيمها وتقاليدها من جهة، وقدرتها على التكيف مع التطورات المعاصرة والابتكار من جهة أخرى .

من جانبها أكدت رحاب المنصوري، مستشار الأمين العام في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن الاحتفاء بـ “يوم المرأة الإماراتية” يعد تكريماً لمسيرة حافلة بالإنجازات التي حققتها ابنة الإمارات في مختلف الميادين، بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة.

ولفتت إلى أن المرأة تشغل في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية العديد من الوظائف والمناصب القيادية، وتشارك بفاعلية في تحقيق الرؤية وتنفيذ الأهداف، موضحة أن اللجنة حرصت على إشراك المرأة في مختلف المبادرات والمشاريع الإنسانية التي تنفذها.

وفي السياق نفسه، أكدت شيخة السويدي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن يوم المرأة الإماراتية يعد تقديراً مستحقاً لعطاء المرأة ومساهماتها المؤثرة في جميع المجالات، خاصة في ميادين العمل الإنساني، مشيرة إلى أن عدد المتطوعات في الهيئة بلغ 13,475 متطوعة، ما يعكس حضور المرأة الفاعل في ساحات العطاء.

/رم/سه/مس/فا/جد