"آي آكت لاستشارات الطيران" تحصل على العضوية الكاملة ببرنامج الإيكاو TRAINAIR PLUS

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ أعلنت آي آكت الدولية لاستشارات الطيران والتدريب، الذراع التجاري والتدريبي للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن حصولها على العضوية الكاملة في برنامج الإيكاو"TRAINAIR PLUS".

وكانت آي آكت قد حصلت على العضوية المنتسبة عام 2020، وتمكّنت خلال خمس سنوات فقط من الترقّي إلى العضوية الكاملة، وهو هدف إستراتيجي حدّدته منذ تأسيسها عام 2016.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة، يعكس هذا الإنجاز التزام أي آكت بتطبيق المعايير العالمية للتدريب في الطيران، وتعزيز التميّز في تنمية الكوادر البشرية داخل الدولة وعلى المستوى الدولي.

ويجسد هذا النجاح الرؤية الإستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، وجهود فريق عمل آي آكت، والدعم المقدَّم من أمانة برنامج الإيكاو "TRAINAIR PLUS"، وَالتعاونُ القيّم لشركاء الشبكة المحلية في دولة الإمارات.

وقال سعادة سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن تحقيق العضوية الكاملة في برنامج الإيكاو "TRAINAIR PLUS"، لا يعد إنجازاً مؤسسياً فحسب، بل هو إنجاز وطني يعزز مكانة دولة الإمارات قائدا عالميا في مجالات السلامة والتدريب والابتكار في الطيران، ويدعم الشراكة الإستراتيجية مع الإيكاو.

وأضاف أن هذا الوضع يتيح لنا المساهمة في صياغة مستقبل بناء القدرات في قطاع الطيران على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤيتنا الوطنية للتميّز والريادة.

من جهته قال خالد جاسم، الرئيس التنفيذي لآي آكت، إن العضوية الكاملة تمنح آي آكت قدرة أكبر على الإسهام في المجتمع العالمي للطيران، مؤكدا الالتزام بتوسيع نطاق وجودة وتأثير برامجنا التدريبية، مع ضمان بقائها مبتكرة وملائمة لمتطلبات المستقبل، وهذا الإنجاز يعزز دورنا كمركز تدريبي إقليمي، لتبادل المعرفة وبناء القدرات وإحداث أثر مستدام على قطاع الطيران.

