نهيان بن مبارك: الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن تمكين الشباب وتأهيلهم واستثمار طاقاتهم لصالح مستقبلهم ومستقبل وطنهم الغالي هو أحد أهم أولويات العمل في صندوق الوطن، والذي يأتي تجسيدا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الذي يؤكد لنا دائما أن تمكين الشباب والاستثمار فيهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل وعلومه بمثابة ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة.

وأضاف أن الشباب يقع دائما في قلب أولويات سموه، باعتبارهم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية للوطن، وركيزة أساسية للتنمية، كما يؤكد لنا دائما التزام دولة الإمارات بتمكين الشباب ليخدموا كقادة في مجتمعاتهم ويساهموا في تقدمنا الجماعي.

جاء ذلك عقب لقاء معاليه أمس، بمجلسه في أبوظبي، الخريجين والمشرفين والقائمين على برنامج جسور الدولي في نسخته الرابعة والذي ينظمه صندوق الوطن"إحدى المؤسسات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني" .

وأكمل 25 من المتميزين من أبناء وبنات الإمارات البرنامج الذي استمر ستة أشهر، منها 12 أسبوعاً تدريبا نظريا في فروع كبريات الشركات الألمانية بالإمارات، قبل أن يتوجهوا إلى المرحلة الثانية للعمل داخل مصانع هذه الشركات العالمية بألمانيا، والتي أكملوها مؤخرا وسط إشادة من مديري وخبراء هذه الشركات بإمكانات أبناء الإمارات وقدرتهم على استيعاب أحدث الطرق التكنولوجية في المجالات الهندسية والتقنية.

وقال معاليه إن برنامج جسور الدولي نموذج لما يقوم به صندوق الوطن من جهود ومبادرات لتمكين أبناء وبنات الوطن وتطوير إمكاناتهم في مختلف المجالات، ليكونوا جاهزين للانطلاق في سوق العمل المحلي والعالمي على السواء.

ووجه معاليه حديثه لخريجي النسخة الرابعة من برنامج جسور الدولي قائلا: تعلمنا من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه”، أن الثروة الحقيقية للإمارات تتمثل في أبنائها ومواطنيها، وأن تنمية وتطوير قدرات أبناء الوطن واجب على الجميع، وعلى هذا الدرب يسير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولهذا تلتزم الإمارات دائما بتأهيلكم لتكونوا من يصنع الغد لأنكم مستقبل هذا الوطن الغالي، وننتظر منكم الكثير، ونثق في أنكم استوعبتم العمل والتدريب المكثف الذي شملته أنشطة البرنامج، ونأمل أن تنقلوا خبراتكم وتجاربكم في هذا البرنامج إلى زملائكم ، ونلتزم جميعا بدعمكم وتشجيعكم لاستثمار قدراتكم وخبراتكم في ما يفيد مجتمعكم ووطنكم .

وأكد حرص صندوق الوطن على إتاحة الفرصة أمام المتميزين من أبناء وبنات الإمارات من خريجي الجامعات للانضمام إلى النسخ الجديدة من هذا البرنامج الرائد، الذي يعد أول برنامج عملي مكثف في مجالات المختلفة مثل التكنولوجيا الصناعية والطيران وهندسة الأجهزة الطبية وغيرها، إذ يتيح للمشاركين الفرصة للتعرف على أحدث تقنيات العصر ما يمكن شباب الوطن من تطوير قدراتهم، وتنمية خبراتهم لاقتحام سوق العمل.

كما أكد أن أهداف الصندوق تركز دائما على تمكين وتأهيل شباب الوطن سواء للعمل بالقطاع الخاص أو الانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال ، مشيرا إلى حرص برنامج جسور الدولي على توفير الفرصة الكاملة لخريجي الجامعات الإماراتية للاطلاع والتدريب داخل المصانع الألمانية المتطورة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى هذه القطاعات الصناعة الألمانية، وفق برنامج متكامل وضعه خبراء دوليون طبقا لأحدث أساليب التدريب العالمية في المجالات العالمية.

وأشار معاليه إلى أن البرنامج، يعد أحد النماذج المهمة التي يتبناها الصندوق وفق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى المساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة للمستقبل أمام طلاب وخريجي الجامعات، إضافة إلى إعداد جيل من رواد التكنولوجيا الإماراتيين .

ووجه معاليه الشكر إلى شركاء صندوق الوطن كافة ولاسيما مجموعة الرستماني، التي قدمت كل الدعم لبرنامج جسور الدولي، مؤكدا أنهم شركاء حقيقيون في النجاح، الذي تحقق على مدى أربعة نسخ متتالية.

من جانبهم عبر خريجو برنامج جسور الدولي، عن فخرهم واعتزازهم بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤكدين أن هذا اللقاء يعد حافزا مهما لبذل أقصى الجهود لكي يكونوا مؤهلين للانطلاق إلى المستقبل، وتحقيق آمال دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة من أجل نهضة شاملة للجميع يقوم عليها الشباب، مثمنين الدور الكبير الذي قام به صندوق الوطن من خلال توفير هذه الفرصة الثمينة لهم ولأقرانهم من أبناء الوطن لتلقي دورات تدريبية متقدمة في ألمانيا .

وأوضحوا أن البرنامج وفر لهم الفرصة للاطلاع والعمل في عدة مجالات متعلقة بالصناعة لتحسين المهارات التي اكتسبوها.