برعاية خالد بن محمد بن زايد .. دائرة التمكين الحكومي تطلق النسخة الثانية من "جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ تحت رعاية سمّو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي النسخة الثانية من "جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد".

وتكرّم الجائزة الجهات والشركات التي نجحت في تطوير رحلات المتعاملين لديها عبر خدمات سهلة واستباقية وبلا جهد، وتدعم ثقافة الارتقاء المستمر بمنظومة الخدمات عبر تشجيع الجهات الحكومية على تسهيل إجراءات الحصول على مختلف الخدمات ورفع مستويات الرضا لدى المتعاملين مع تقديم حلول تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وتمثل النسخة الثانية من الجائزة، خطوة محورية في مسيرة تحسين تجربة المتعاملين في أبوظبي، من خلال تمكين الجهات المعنية من المشاركة على نطاق واسع بمختلف الخدمات التي صممتها وفقاً لإطار عمل برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد؛ حيث تواصل الجهات الحكومية في أبوظبي الاستفادة من الأدوات والدورات التدريبية وورش العمل المتاحة لتعزيز رحلة التحول في منظومة خدماتها وتجاربها مع المتعاملين.

وتقدم النسخة الثانية من الجائزة منظومة تجربة متعاملين أكثر تطوراً للتركيز على بناء المهارات وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، بالاستناد إلى الأسس التي وضعتها النسخة الأولى من الجائزة، والاستعانة بالمبادئ التوجيهية لبرنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، والاستفادة من الأدوات المستخدمة في تصميم تجارب المتعاملين التي قدمتها النسخة الافتتاحية للجائزة.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، إن النسخة الثانية من جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد تنطلق من التزام الدائرة بأهمية تكريم وتمكين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات مبتكرة وسلسة ترتقي بجودة حياة الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن نجاح الدورة الافتتاحية يدل على ريادة أبوظبي في إعادة تصور التجارب الحكومية على مستوى عالمي.

من جانبه، قال سعادة سعيد الملا، المدير التنفيذي لشؤون تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي، إن الجائزة تجسد طموح أبوظبي لريادة تجربة المتعاملين عبر ترسيخ ثقافة الابتكار وتميز الخدمات في كافة الجهات الحكومية، لافتا إلى أنه من خلال الاحتفاء بالجهود التعاونية والاستشرافية تهدف الدائرة إلى إتاحة خدمات متكاملة وفعالة تتمحور حول الإنسان وتلبي احتياجات وتطلعات مجتمعنا.

وتعد الجائزة ثمرة نجاح برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، حيث أحدث فرقاً إيجابياً في حياة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي؛ وأسهم من خلال تبسيط آلاف الإجراءات الحكومية في إلغاء نحو 400 ألف زيارة لمراكز الخدمات، وتقليص طلبات المتعاملين بنسبة 64%، مما يوفر خدمات أسرع، ومعاملات ورقية أقل، وفترات انتظار أقل، بالإضافة إلى الرفع من نسبة رضا المتعاملين إلى مستويات عالمية.

وتواصل إستراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد إعادة تعريف مفهوم الخدمات الحكومية عبر استخدام التكنولوجيا المتطورة، والالتزام بالتصميم الاستباقي والفعّال لخدمات بلا جهد.

كما تهدف إلى الارتقاء بالمواهب الحكومية في الصف الأمامي، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة على مستوى العالم في تقديم خدمات حكومية جاهزة للمستقبل للتركيز أكثر على خدمة المتعاملين.