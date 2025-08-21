"مسرح القصباء" يستضيف العرض العالمي "بينوكيو"

الشارقة في 21 أغسطس / وام / يستضيف "مسرح القصباء" في الشارقة العرض المسرحي العالمي "بينوكيو" من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، ضمن سلسلة العروض المسرحية التي تنظمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، في إطار برنامج فني متنوع يقدّم محتوى ترفيهيًا وثقافيًا عالي الجودة للجمهور من مختلف الفئات العمرية.

يأتي عرض "بينوكيو"، الذي يُقدَّم بالتعاون مع شركة "إتش تو بروداكشنز"، بعد النجاح اللافت لمسرحية "سندريلا" التي افتتحت الموسم المسرحي، حيث يشهد الجمهور عرضًا غنائيًا وتمثيليًا مستوحى من القصة الكلاسيكية الشهيرة، ويتميّز بالأداء التفاعلي، والأزياء الزاهية، والتقنيات الإخراجية الحديثة التي تضفي على القصة طابعًا عصريًا ممتعًا.

ويروي العرض قصة "بينوكيو"، الدمية الخشبية التي صنعها النجار "جيبيتو"، ويقدّم العرض رسائل تربوية وإنسانية مستوحاة من القيم العالمية، في قالب مسرحي مشوق يجمع بين الغناء والفكاهة والمغامرة.

ويواصل "مسرح القصباء" موسمه الفني خلال الفترة المقبلة، حيث يشهد شهر أكتوبر عرض المسرحية الكوميدية التفاعلية "حول العالم في 80 يوماً"، فيما تختتم فعاليات العام 2025 بعرض مسرحي جديد لمسرحية "سنو وايت والأقزام السبعة" في شهر ديسمبر، بواقع عرضين يوميًا، في تجربة ترفيهية عائلية متكاملة تمزج بين الغناء والكوميديا والأداء المسرحي المميز.