الإمارات و كازاخستان تبحثان التعاون في مجال الأرشيف والمكتبات الوطنية

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ بحث سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية مع سعادة راوان جومابيك سفير كازاخستان لدى الدولة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإمارات وكازاخستان في مجال الأرشيف والمكتبات الوطنية وسبل حفظ التراث بالمجالات كافة.

وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان والتي تتعزز بدعم من قيادتي البلدين وأشادا أيضاً بالعلاقات المتينة بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والسفارة الكازاخستانية في الدولة.

واستمع سعادة السفير إلى عرض موجز عن الأرشيف والمكتبة الوطنية ورسالته ورؤيته وأجندته الحافلة بالمبادرات والمشاريع المستقبلية، ودوره في جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، وأبرز مشاريعه ومبادراته.

وتطرق العرض إلى إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي توثق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين.

وتجول سعادة السفير الكازاخستاني ومرافقوه في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تُعَدُّ منصة تفاعلية ومعرضاً يوثِّق محطاتٍ من مسيرة الاتحاد، ويعرض صوراً ووثائق تاريخية نادرة تجسِّد رؤية المؤسِّس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في بناء الدولة الحديثة.

وزار سعادته أيضاً قاعة الشيخ سرور بن محمد آل نهيان التي تعدّ إضافةً نوعيةً لمرافق الأرشيف والمكتبة الوطنية، بما تضمُّه من مقتنيات نادرة ووثائق وصور تؤرِّخ لمحطات مهمة في تاريخ الدولة، وتوثِّق سيرة أحد الشخصيات الوطنية البارزة التي أسهمت في خدمة الوطن.

