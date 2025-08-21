فتح باب التسجيل بـ "جائزة شمس للمحتوى العربي"

الشارقة في 21 أغسطس / وام / فتحت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" باب الترشح للدورة الثانية من "جائزة شمس للمحتوى العربي" للعام 2025، على أن يكون 31 أكتوبر المقبل آخر موعد للتسجيل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم المواهب الإبداعية وتعزيز جودة وتميّز المحتوى العربي على مختلف المنصات الإعلامية والرقمية.

تهدف الجائزة إلى تكريم المبدعين العرب في مجالات تشمل الإبداع الرقمي، وصناعة المحتوى، والإنتاج الصوتي، وكتابة النصوص، والأداء التمثيلي، من خلال ثماني فئات متنوعة تعكس التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام.

وأكد سعادة راشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، أن إطلاق الدورة الثانية من الجائزة يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تمكين صناع المحتوى العربي، وتوفير منصات محفزة للإبداع والتميز.

ولفت إلى أن " شمس" تعمل على تطوير الجائزة سنوياً لتكون منصة حقيقية تعترف بجهود المبدعين العرب وتدعم انتشارهم، بما يواكب التغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي ويعزز من حضور المحتوى العربي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتضم الجائزة الفئات التالية: أفضل فيلم قصير، أفضل فيديو بالذكاء الاصطناعي، أفضل صانع محتوى، أفضل بودكاست عربي، أفضل سيناريو فيلم (غير منفذ)، أفضل سيناريو مسلسل (غير منفذ)، أفضل ممثلة لعام 2025، وأفضل ممثل لعام 2025.

وتُستقبل طلبات الترشح عبر المنصة الإلكترونية: www.shamsaward.ae، حيث ستخضع جميع المشاركات لتقييم من قبل لجان تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء في مجالات الإعلام والإنتاج الفني، وفق معايير دقيقة تشمل جودة الفكرة، والابتكار، والتأثير الثقافي، والتميّز الفني، إلى جانب الالتزام بالقيم الإيجابية في المحتوى العربي.