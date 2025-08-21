اقتصادية عجمان تختَتِم برامج "صيفنا سعادة "

عجمان في 21 أغسطس / وام/ اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان فعاليات برنامجها النوعي "صيفنا سعادة 2025"، الذي شمل برامج تخصصية ومجتمعية والورش التفاعلية، شارك فيها 100 شاب وشابة من الفئة العمرية بين 13 و21 عامًا، محققين نسبة رضا فاقت 90% في جميع البرامج.

أستهدفت الدئرة من البرامج صناعة جيل جديد من القادة ورواد الأعمال والمبتكرين الرقميين، عبر مسارات تدريبية جمعت بين المهارة والمعرفة والتمكين. و شملت الدبلومات الرئيسة للبرنامج: دبلوم روّاد الغد من أجل إعداد جيل قيادي في عالم ريادة الأعمال الذكية، دبلوم قيادة الذكاء الاصطناعي لتحقيق فهم واعٍ للتقنيات الحديثة وتطبيقاتها المستقبلية، ودبلوم صُنّاع التأثير الرقمي الذي يهدف لتمكين الشباب من تحويل المحتوى إلى أثر إيجابي.

وعلى الصعيد الثقافي والمجتمعي، أطلقت الدائرة برنامج "المستهلك الصغير… واعي وذكي" لترسيخ الثقافة الاستهلاكية المسؤولة، وورشة عمل "بصمة بلا صوت" لأصحاب الهمم.

و أكد سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية،أن الاستثمار في الإنسان، وخاصة الشباب، هو ركيزة أساسية في خطط الدائرة ،منوها بحرص الدائرة على إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والمسؤولية الوطنية، ليقود المستقبل بثقة واقتدار.