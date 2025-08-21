شرطة أبوظبي و"الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" يضبطان "عصابة مخدر الكريستال"

أبوظبي في 21 أغسطس/ وام/ تمكنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من ضبط عصابة مكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية بحوزتهم 377 كيلو جراما من مخدر الكريستال بعدما نجح رجال المكافحة بخبرتهم الميدانية في كشف الأسلوب الاحترافي للعصابة وإحباط محاولتها إخفاء المخدرات داخل علب الزيت المخصصة لمكائن الخياطة.

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات أن هذه العصابة حاولت إخفاء المخدرات بأسلوب مبتكر لكن كفاءة واقتدار رجال المكافحة حالت دون تحقيق هدفهم مؤكدا أن نجاح عناصر المكافحة في ضبط المواد المخدرة، والقبض على المروجين يعود إلى دعم القيادة الرشيدة لملف مكافحة المخدرات وتوفير الممكنات اللازمة لملاحقة المتورطين بقضايا المخدرات وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لتعزيز الأمن والأمان بالإمارة.

ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المضللة والمفاهيم الخاطئة بأن تعاطي المخدرات يُشعرك بالسعادة والارتياح والحقيقة أن لها آثارا سلبية جدًا على صحة وسلامة الإنسان وناشد الجمهور في حال وردت إليهم معلومات تخص قضايا المخدرات , سرعة الإبلاغ عبر بدالة أمان 8002626 .