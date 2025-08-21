"دو" و "معاً" تتعاونان لدعم مرضى السرطان في الإمارات

أبوظبي في 21 أغسطس / وام / أعلنت “دو” عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي لدعم مرضى السرطان المحتاجين وذلك بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية –"معاً "، القناة الرسمية لجمع المساهمات المالية المجتمعية من الشركات والأفراد في أبوظبي حيث سيُخصص هذا التمويل لتوفير العلاج والأدوية الطبية الضرورية، وخدمات الرعاية الصحية للمرضى، فضلا عن تقديم البرامج التي تهدف إلى تحسين النتائج العلاجية.

جاء الإعلان بحضور سعادة المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع فيأبوظبي، تأكيداً على التزام الحكومة بدعم المبادرات الصحية المجتمعية وتعزيز دورها في تحسين حياة الأفراد.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع "عام المجتمع"، إذ تعمل هذه المبادرة على تعزيز أواصر التضامن والترابط المجتمعي وترسيخ مبادئ التراحم والمسؤولية المشتركة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية مواصلة الالتزام بوحدة المجتمع وبث روح الدعم المتبادل.

ومن المقرر أن يتم توجيه جزء من التبرع المالي لدعم مبادرات وبرامج الرعاية الصحية الحيوية التي تسعى إلى تحسين نتائج العلاج، وتخفيف الضغوط النفسية والأعباء المالية التي يتحملها مرضى السرطان وعائلاتهم.

وتشكل هذه المبادرة جزءاً من جهد أوسع لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتعزيز قيم التكافل داخل القطاع الصحي، بما يتماشى مع مبادرات "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال سعادة عبد الله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – "معاً": إن "التعاون مع (دو) يعكس مدى التزام الهيئة بمواصلة تعزيز الترابط المجتمعي في أبوظبي من خلال دعم المشاريع ذات الاثر وتشجيع المساهمات المجتمعية. وتهدف شراكتنا مع (دو)، إلى توفير خدمات رعاية صحية أساسية لمرضى السرطان، إلى جانب ترسيخ ثقافة العطاء والتراحم والمسؤولية المشتركة على امتداد المجتمع." .

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إنه من خلال التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – (معاً)، تُقدّم (دو) دعماً مؤسسياً ملموساً لمرضى السرطان وأسرهم، بما يُؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الاعمال كقوة فاعلة في مجال الاعمال الخيرية. كما تتناغم هذه المبادرة تماماً مع رؤية (دو) في توظيف الابتكار وتعزيز التعاون مع كافة الجهات الفاعلة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع."

وبموجب اتفاقية التعاون بين الجانبين، تتولى هيئة المساهمات المجتمعية،"معاً"، ، توجيه المساهمات المالية نحو برامج مؤثرة لتحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة. ومن خلال منح الأولوية للرعاية الصحية لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً، تواصل "دو" تنفيذ رؤيتها في ترسيخ الثقة وبث الأمل في المجتمع.