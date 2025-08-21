4.075 تريليون دولار الدين العام لبريطانيا

لندن في 21 أغسطس /وام/ ارتفع الدين العام لبريطانيا بحلول نهاية شهر يوليو الماضي إلى 3.029 تريليون جنيه استرليني "4.075 تريليون دولار أمريكي".

وأكد مكتب الإحصاء البريطاني في تقريرأصدره اليوم، أن قيمة الدين العام بما فيها ديون بنك إنجلترا المركزي وصل إلى نسبة 96.1 بالمائة من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد في نهاية يوليو الماضي ما يمثل زيادة بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال التقرير أن الفوائد المدفوعة عن الدين العام بلغت نهاية يوليو الماضي41.4 مليار جنيه استرليني "55.7 مليار دولار أمريكي" بزيادة قيمتها 8.7 مليار جنيه استرليني "11.7 مليار دولار أمريكي" عن نفس الفترة من عام 2024.

وأضاف أن الاقتراض الحكومي بين أبريل ويوليو الماضيين بلغ 60 مليار جنيه استرليني "80.7 مليار دولار أمريكي" بزيادة قدرها 6.7 مليار جنيه استرليني "9 مليارات دولار أمريكي" عن نفس الفترة من العام الماضي.

