1,215 مشاركاً بفعاليات “صيفي مجتمعي” 2025 بمركز سالم بن حم الثقافي

العين 21 أغسطس/وام/ اختتم “مركز سالم بن حم الثقافي” فعاليات برنامجه الصيفي“صيفي مجتمعي” 2025 الذي شهد مشاركة 1,215 فرداً من مختلف الفئات العمرية، من خلال باقة من الأنشطة الحضورية والافتراضية التي امتدت على مدار موسم الصيف واستهدفت تعزيز القيم المجتمعية وتنمية المهارات الإبداعية والمعرفية لدى المشاركين.

تضمن البرنامج 6 محاضرات حضورية و45 فعالية عبر الإنترنت، قدّمها 46 محاضراً ومحاضرة من فئتي اليافعين والكبار، إضافةً إلى أكثر من 200 مشاركة طلابية في سلسلة “معاً نزرع قيمة” التي ركزت على نشر القيم الإيجابية بين النشء والشباب.

وشملت الفعاليات جلسات حوارية وندوات ثقافية متنوعة، إلى جانب محتوى مرئي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أتاح للمشاركين فرصاً للتفاعل والمساهمة الإبداعية.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي سعي المركز من خلال برامجه الصيفية إلى غرس القيم المجتمعية النبيلة، وتوفير بيئة تعليمية وتفاعلية تسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع، مثمناً دعم القيادة الرشيدة التي تولي الشباب والثقافة والتعليم اهتماماً كبيراً.

وأضاف: " نفخر بما حققه البرنامج هذا العام من مشاركة واسعة وتفاعل إيجابي، ونتطلع إلى مواصلة دورنا في خدمة المجتمع من خلال مبادرات نوعية ومستدامة".

من جانبه، أوضح الدكتور بخيت بن سالم العامري، مدير المركز، أن برنامج “صيفي مجتمعي” بات علامة بارزة في أجندة المركز السنوية، نظراً لما يقدمه من محتوى متنوع يلبي اهتمامات مختلف الفئات، ويعزز التلاحم المجتمعي.

وكرم الشيخ مسلم بن حم العامري الفائزين في مسابقة "نزرع قيمة"، إضافة إلى المتعاونين والشركاء الداعمين للبرنامج، تقديراً لعطائهم ومساهماتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات هذا العام.