تحطم مقاتلة أمريكية أثناء مهمة تدريبية ونجاة الطيار

واشنطن في 21 أغسطس /وام/ تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "اف ايه 18 اي" تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب سواحل ولاية "فرجينيا".

وذكر المتحدث باسم البحرية الامريكية جاكي باراشار في تصريح اليوم، ان الحادث وقع اثناء مهمة تدريبية روتينية امس ، مشيرا إالى أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة وتم نقله للمستشفى لإجراء الفحص اللازم.

وأوضح أن حطام الطائرة لم يتم انتشاله من المياه بعد ،منوها بان السلطات الأمريكية المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

-خلا-