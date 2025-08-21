"شباب اقتصادية الشارقة" و"رواد" ينظمان جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لريادة الأعمال

الشارقة في 21 أغسطس / وام /نظّم مجلس شباب دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، جلسة حوارية بعنوان "حلمك يتصل"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لريادة الأعمال، بهدف تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لعدد من رواد الأعمال الشباب.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من أصحاب المشاريع الريادية الذين استعرضوا تجاربهم الشخصية في تأسيس مشاريعهم، مستعرضين التحديات التي واجهوها والآليات التي مكّنتهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الابتكار.

كما تناول المتحدثون أبرز الدروس المستفادة من مسيرتهم الريادية، مؤكدين أهمية الإصرار والتخطيط السليم في تحقيق النجاح والاستدامة، مشيرين إلى الدور الحيوي للمؤسسات الداعمة في توفير البيئة المناسبة لنمو المشاريع.

وأكدت خلود الزرعوني، رئيس مجلس شباب دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن تنظيم هذه الجلسة يأتي في إطار حرص المجلس على تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة والخبرة من خلال النماذج الواقعية الناجحة، بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت أن الجلسة تمثل منصة محفزة للحوار وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال، وتشجع الشباب على الانخراط في عالم ريادة الأعمال بثقة وطموح.