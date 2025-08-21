محمد الشرقي يستقبل وزيرة التربية والتعليم ويطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

الفجيرة في 21 أغسطس /وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.

واطّلع سموه خلال اللقاء، على استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، دور التعليم في بناء المجتمعات والنهوض بركائز تنميتها وتطورها، منوّهًا إلى أهمية تبنّي أفضل الممارسات التعليمية في منظومة التعليم، وتطوير المناهج التعليمية بما يخدم الحفاظ على الأسس الوطنية الاستراتيجية، ويدعم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

كما أشار سموه، إلى اهتمام حكومة الفجيرة بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للعملية التعليمية في كافة المؤسسات التعليمية بالإمارة، وتوفير مُمكنات الارتقاء بها وبمُخرجاتها، بهدف مواكبة وتحقيق توجّهات الدولة ورؤيتها المستدامة في هذا القطاع المحوري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات وزارة التربية والتعليم ومبادراتها للعام الدراسي 2025-2026، خاصةً في مجال تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية، إلى جانب الأولويات الحالية والتوجّهات المستقبلية.

وأوضح سموه، التزام إمارة الفجيرة بدعم رؤية الدولة في قطاع التعليم، وتعزيز التعاون المشترك والبنّاء مع وزارة التربية والتعليم بهدف تحقيق أفضل مستويات التنافسية والجودة في العام الدراسي.

كما أشاد سموه، بجهود وزارة التربية والتعليم في انتهاج التطوير المستمر للعملية التعليمية في الدولة، متمنيًا التوفيق والنجاح للوزارة وللكوادر التربوية والطلابية في العام الدراسي الجديد.

من جانبها، قدّمت معالي سارة بنت يوسف الأميري شكرها وتقديرها إلى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعة سموه لقطاع التعليم ومخرجاته إسهاما في دعم جودته وتحقيق أفضل مستوياته وأهدافه.

حضر اللقاء سعادة محمد حمزة القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم.