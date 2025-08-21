شرطة رأس الخيمة ووفد من قطارات الاتحاد يناقشان تعزيز التعاون المشترك

رأس الخيمة في 21 أغسطس/وام/ ناقش اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال لقائه وفدا من قطارات الاتحاد، المُطور والمُشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات برئاسة عمر السبيعي نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين من أجل توفير السلامة العامة في منطقة مسار القطارات على متن شبكة السكك الحديدية، وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بشروط السلامة الأمنية والمدنية العامة ومعاييرها لحماية الأرواح والممتلكات، تطبيقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وتطرق اللقاء - الذي اطلع خلاله قائد عام شرطة رأس الخيمة على آخر مستجدات شبكة السكك الحديدية - إلى سبل توفير أعلى معايير الأمن والسلامة والحماية المدنية بما يعزز جودة الحياة الأمنية في المجتمع.

وأشاد اللواء علي بن علوان بشبكة السكك الحديدية الوطنية وأهميتها الإستراتيجية في تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية في الدولة، من خلال الربط بين مختلف مدن الدولة ومناطقها، مؤكدًا الدور الإيجابي المثمر والمتميز الذي حققته الشبكة منذ تشغيل قطار البضائع إلى جانب ما ستحققه بتشغيل قطار الركاب المرتقب وذلك بما ينسجم مع الخطط التنموية المستدامة على جميع المستويات لاسيما وأن الشبكة الوطنية ستسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وستعزز من نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته ما يدعم بدوره مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.