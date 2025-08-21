قمتان في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين ابتداء من غد

أبوظبي في 21 أغسطس/وام/ تنطلق غدا منافسات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام وتشهد 7 مواجهات من بينها قمتان تجمع الأولى الشارقة مع الجزيرة، والثانية الوحدة مع شباب الأهلي.

وتفصيلا تقام القمة الأولى غدا وتجمع الشارقة مع الجزيرة في استاد الشارقة، وهي القمة التي يسعى فيها الشارقة لتحقيق الفوز الثاني مع مدربه الجديد ميلوش بعد التفوق في الجولة الأولى أمام دبا بنتيجة 3-1، فيما يسعى الجزيرة إلى تحقيق الفوز الأول بعد الخسارة أمام خورفكان بنتيجة 2-3، ما أدى إلى رحيل مدربه الحسين عموتة عن قيادة الفريق.

ويقود فريق الجزيرة في هذه المباراة الجهاز الفني لفريق 23 سنة، بقيادة المدربان حمزة سرار ونيل جون تايلر، إلى حين إكمال التعاقد مع المدرب والطاقم الفني الجديد للفريق.

وأكد الصربي ميلوش مدرب الشارقة جاهزية فريقه لخوض اللقاء الصعب الذي يتوقع أن يقدم فيه الجزيرة أفضل مستوياته الفنية كونه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، والساعين إلى تعويض خسارة الجولة الأولى.

وتجمع القمة الثانية فريقي الوحدة وشباب الأهلي في استاد آل نهيان، وكلاهما قادم من انتصار في الجولة الأولى، ويسعى للحفاظ على العلامة الكاملة في هذه القمة.

وتشهد بقية المواجهات لقاء بني ياس مع كلباء على ملعب بني ياس يوم الجمعة، والظفرة مع الوصل في استاد حمدان بن زايد، ودبا مع العين على ملعب دبا يوم السبت، فيما يلتقي البطائح مع خورفكان على استاد خالد بن محمد، والنصر مع عجمان في استاد آل مكتوم يوم الأحد.