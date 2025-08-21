سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مسجد القرآن في منطقة الجادة

الشارقة في 21 أغسطس /وام/ افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ"، اليوم ، مسجد القرآن، الذي يُعد واحداً من أكبر 5 مساجد في إمارة الشارقة بُني بدون أعمدة داخلية تقطع صفوف المصلين، وعلى مساحة إجمالية تقدر بـ 6388 مترا مربعا.

وأدى سموه فريضة الظهر في مسجد القرآن الذي يقع في منطقة الجادة، ويتسع لـ 3000 مصل ومصلية، بواقع 1600 مصل في المسجد الداخلي، و1000 مصل في الساحة الخارجية، و400 مصلية في مصلى النساء، ويضم قبة خارجية دائرية الشكل ومنارة بطول 39 مترا، كما تتميز الواجهات بتنوع في القراءات البصرية بين ألواح خرسانية بسيطة وزخارف بالخط الكوفي، تُبرز الإضاءة المعمارية، ما يخلق تباينًا بين البساطة والزخرفة.

وتعرف سموه على تفاصيل المسجد الذي بُني على الطراز المعماري الإسلامي الحديث، ويضم العديد من المرافق مثل غرفة الإعتكاف وسكن الإمام وسكن المؤذن والمواضئ ، ويوفر المسجد أجواءً إيمانية تلبي احتياجات سكان المنطقة وزوارها، ويُعد المسجد معلماً عمرانياً جديداً ينسجم مع الهوية المعمارية المميزة للشارقة.

وألقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي محاضرة عن فضل المساجد وصلاة الجماعة فيها ودورها في تقويم النفس وبث الطمأنينة والراحة في المؤمنين، مشيراً إلى أن المساجد تعمل على ألفة الناس وتجمعهم على خير، كما للمسجد مكانة عظيمة في ديننا الحنيف الذي يوصف بأنه بيت من بيوت الله.

وبيّن الدوبي فضل بناء المساجد وأجرها الكبير، مستشهداً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبنائه لمسجد قباء فور وصوله للمدينة المنورة، مُذكراً بقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام "من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة"، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في من ساهم في بناء هذا المسجد ويكتب له الأجر العظيم.

ويأتي افتتاح مسجد القرآن ن أول مسجد في منطقة الجادة ، ضمن مشروعات مساجد قادمة في المنطقة، حيث تعمل شركة "أرادَ" على إنهاء مسجدين آخرين سيخدمان سكان وزوار المنطقة، ومواكبة لتوجهات إمارة الشارقة التي تسعى إلى بناء المساجد في معظم مناطق الإمارة وذلك تيسيراً لأداء فريضة الصلاة في جماعة، ويعكس المسجد الجديد اهتمام الإمارة بتوفير بنية تحتية متكاملة تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتعزز من القيم الإسلامية والاجتماعية.

حضر الافتتاح بجانب سموه كل من: عبدالله خليفة السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وخليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية، وعدد من المسؤولين.