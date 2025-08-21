الطقس غداً صحو إلى غائم جزئيا

أبوظبي في 21 أغسطس / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج أحياناً.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 26:00

الجزر الأول عند 19:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:37

بحر عمان: خفيف الموج .

وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:39 والمد الثاني عند الساعة 21:01

الجزر الأول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 03:39

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 42 33 70 25

دبي 41 34 65 30

الشارقة 41 32 85 30

عجمان 40 33 75 40

أم القيوين 41 31 80 40

رأس الخيمة 41 33 75 30

الفجيرة 35 31 80 40

العـين 41 30 65 25

ليوا 42 34 50 20

الرويس 42 34 60 25

السلع 42 33 50 20

دلـمـا 40 34 65 30

طنب الكبرى / الصغرى 39 33 80 45

أبو موسى 39 33 80 45