الشارقة الرياضي ومركز حماية الطفل والأسرة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الشارقة في 21 أغسطس / وام / بحث مجلس الشارقة الرياضي ومركز حماية الطفل والأسرة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال لقاء عقد بمقر المجلس، في إطار حرص الطرفين على تكامل الجهود المجتمعية لحماية الأطفال وتعزيز الوعي بحقوقهم في المجتمع.

واستقبل سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وفد المركز برئاسة فاطمة المرزوقي، مديرة المركز، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأشاد الحزامي خلال اللقاء بالدور الحيوي الذي يقوم به المركز في مجال التوعية بحماية الأطفال، مؤكداً دعم المجلس الكامل لهذه الجهود، واستعداده لتسخير الإمكانات كافة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يعكس التزام المجلس بدوره المجتمعي.

وضم وفد المركز كلاً من خالد الكثيري، رئيس قسم خط النجدة، ومريم الزيودي، رئيس شعبة العيادة الاجتماعية بقسم خدمات الحماية التخصصية، فيما حضر من جانب المجلس كل من بخيت القرص، وأحمد السلمان، وإبراهيم بن غافان، وخالد جمعة، وخالد محمد.

وتم خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون المستقبلية، بما يشمل تنظيم برامج وورش توعوية مشتركة في الأندية الرياضية، وتعيين كوادر مؤهلة لمتابعة شؤون الأطفال، إلى جانب إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، وتوفير فرص انتساب للأطفال لأندية الإمارة، وحضورهم للفعاليات والمباريات، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية وتوعوية لتعزيز ثقافة حماية الطفل في المجتمع.

وأعرب وفد مركز حماية الطفل والأسرة عن شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي ، مؤكداً أهمية هذا التعاون في توفير بيئة رياضية آمنة للأطفال، وتحقيق التكامل بين المؤسسات في خدمة المجتمع.