جامعة الفجيرة تكشف عن استراتيجيتها وخططها المستقبلية خلال مؤتمرها السنوي

الفجيرة في 21 أغسطس / وام / كشفت جامعة الفجيرة خلال مؤتمرها السنوي الذي نظمته بفندق "دبل تري" بالفجيرة، عن استراتيجيتها وخططها المستقبلية ،بحضور أعضاء من مجلس الأمناء، وبمشاركة النواب والطاقم الأكاديمي والإداري بالجامعة.

والقى الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة الكلمة الرئيسية افتتح بها المؤتمر السنوي بعنوان "المستقبل يشرق من هنا "، تلتها عدة اوراق عمل تناولت مبادرات الجامعة و نهجها الاستراتيجية المتعلق بالشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية، إلى جانب الجلسات الفرعية ، واختتمت أعمال المؤتمر بالجلسة المسائية المفتوحة التـي كرست لمناقشة قضايا التحول الرقمـي في التعليم والتُعلم بالتركيز على محاور الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلّم وأنظمة إدارة التعلم والامتحانات الرقمية، وتحليلات البيانات التعليمية.

وأكد الدكتور سليمان الجاسم أن المؤتمر شكل فرصة مهمة لأسرة الجامعة للتعرف على استراتيجية الجامعة وتحقيق التواصل بين الكوادر التعليمية والإدارية والعاملين بالجامعة وترسيخ التـرابط الاجتماعي بينهم خاصة الكوادر الجديدة، منوها إلى أن المؤتمر قدم مخرجات في غاية الأهمية وتوصل إلى نتائج مثمرة تعتبر بمثابة مسار عمل للجامعة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن المؤتمر سيتم تنظيمه سنوياً.

وذكر الدكتور الجاسم أن البحث العلمي سيكون الركيزة الأساسية لنهج واستراتيجية الجامعة طبقا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الجامعة الذي أكد على ضرورة البدء في انتهاج البحث العلمي سبيلاً للجامعة وإشراك الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والجامعة في أعماله ليخدم جميع قطاعات المجتمع خاصة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن أهمية فتح المجال أمام الطلبة الدوليين ليضيفوا إلى الجامعة ثقافة جديدة بين الطلبة، ويسهموا في تعزيز التبادل الثقافي فيما بينهم.