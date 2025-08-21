"موارد الشارقة" وجامعة خورفكان تبحثان التعاون المشترك

الشارقة في 21 أغسطس / وام / عقدت دائرة الموارد البشرية في الشارقة اجتماعاً تنسيقيًا مع جامعة خورفكان، لبحث المتطلبات المستقبلية للجامعة من الكوادر الأكاديمية والإدارية، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين وتوحيد الجهود لتلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

حضر الاجتماع - الذي عُقد في مقر الدائرة - سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة الدكتور علي هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، إلى جانب سعادة ماجد حمد المري، مدير دائرة الموارد البشرية، وشيخة النقبي، نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية، ومحمد سالم الكندي، مدير إدارة الموارد البشرية بالجامعة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

جرى خلال الاجتماع استعراض آليات التنسيق لدعم الموارد البشرية في الجامعة، بما يتماشى مع توجهات حكومة الشارقة

لتطوير العنصر البشري وتعزيز الكفاءة في مؤسسات التعليم العالي.