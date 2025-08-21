سفير الإمارات يلتقي وزير دفاع بنين ويبحث التعاون الثنائي

كوتونو في 21 أغسطس / وام / التقى سعادة محمد سعيد الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين مع معالي فورتوني آلان نواتين وزير الدفاع الوطني البنيني بمقر وزارة الدفاع في كوتونو، حيث جرى استعراض التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويره، إلى جانب مناقشة واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء سلم سعادة الكعبي لمعالي وزير الدفاع البنيني دعوة موجهة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لحضور معرض دبي للطيران الذي سينعقد في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025 في دبي، حيث أعرب معالي نواتين عن شكره وتقديره للدعوة.

وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والجهود لتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.