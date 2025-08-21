جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" يستقبل 3 ملايين زائر

أوساكا في 21 أغسطس / وام / احتفل جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا – كانساي" باستقبال ثلاثة ملايين زائر مُنذ إنطلاق فعاليات المعرض، ليُرسّخ بذلك مكانته كأحد أبرز الأجنحة الوطنية إثارة للإعجاب واستقطابا للزوار.

ومنذ افتتاحه منتصف أبريل 2025، شكّل جناح دولة الإمارات مساحة نابضة بالحياة للحوار العالمي البناء، تُروى فيها مسيرة نجاحات وإنجازات دولة الإمارات.

وتحت شعار "من الأرض إلى الأثير"، يأخذ الجناح زوّاره في تجربة غامرة تُجسّد التقاء الإرث العريق للدولة مع رؤيتها الطموحة نحو التقدّم العالمي المشترك.

واحتفل فريق جناح دولة الإمارات بهذا الإنجاز الكبير، مُغتنماً الفرصة لتعميق التواصل مع الزوّار الذين تم استقبالهم في ذلك اليوم بالحفاوة والانفتاح نفسيهما اللذين جعلا من الجناح وجهة مفضّلة ومحببة لدى الكثيرين.

يعكس هذا الإنجاز القياسي الدور المحوري والهام الذي يلعبه سفراء الجناح الشباب، وكامل فريق العمل في إثراء مُشاركة الدولة في معرض إكسبو 2025 أوساكا، من خلال رواية قصة الإمارات بطريقة مبتكرة، وتحفيز الحوارات البنّاءة، وخلق لحظات نابضة بالتبادل الثقافي الأصيل وشكّلت طاقاتهم المتّقدة، ورؤاهم الملهمة، وحسن ضيافتهم، ركائز أساسية في رسم ملامح التجربة الرائعة للجناح وتحقيق هذا الإنجاز اللافت.

وبهذه المناسبة، قال سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا"، إن وصول عدد زوار الجناح إلى ثلاثة ملايين زائر يعد إنجاز نعتز به، ويعكس الصدى العالمي لإنجازات وريادة دولة الإمارات في العديد من المجالات، ويجسد الطموحات والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر إشراقا.

وأضاف سعادته : مع اقتراب إسدال الستار على فعاليات المعرض خلال الشهرين القادمين، نأمل أن تُتاح الفرصة لعدد أكبر من الزوّار لاستكشاف تجربة جناحنا الفريدة والتعرّف على ما يقدّمه من رؤى وقصص إماراتية ملهمة.

وصمم جناح دولة الإمارات من قبل "مجموعة من الأرض إلى الأثير" للتصميم وهي ائتلاف يضم شركاء من دولة الإمارات واليابان ودول أخرى حول العالم.

وقد نال الجناح إشادات واسعة بفضل رؤيته المعمارية المبتكرة، وبنائه المستدام، وسرده القصصي المؤثر وتعكس أعمدته الـ 90، المصنوعة من مخلفات النخيل الزراعية والمستوحاة من شجرة النخيل، فلسفة التصميم القائمة على التعاون الإبداعي والرؤية المشتركة والسعي نحو دفع عجلة التطوّر لبناء مستقبل تزدهر فيه الحياة بكل أشكالها.

ويستمتع الزوّار داخل جناح دولة الإمارات بتجربة مبتكرة متعددة الحواس عبر خمس مناطق موضوعية، تستعرض مسيرة دولة الإمارات في مجالات استكشاف الفضاء، والابتكار في الرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة، وهى المسيرة الناجحة التي تنطلق من إرثها الثقافي الثري .

وأسهم التصميم الحسي للجناح، إلى جانب التركيبات التفاعلية والسرد القصصي، في تقديم تجربة غامرة ولافتة لزوّاره من مختلف الخلفيات؛ وبالإضافة إلى تصميمه المعماري ومحتواه التفاعلي، برز جناح دولة الإمارات مركزا ثقافيا نابضا بالحياة ضمن فعاليات المعرض.

ويحتضن الجناح، ضمن برامجه اليومية، جلسات حوارية مع خبراء، وورش عمل إبداعية، وعروضا حية لفنون الطهي الإماراتي، إضافة إلى عروض فنية تستقطب الزوّار والمشاركين من مختلف أنحاء إكسبو.

ودفعت التجربة الفريدة التي يقدمها الجناح العديد من الزوّار إلى العودة مجدداً، بل وتكرار الزيارة لمرات متعدّدة، في مؤشر واضح على عمق التأثير الذي يتركه الجناح، وما يتيحه من روابط إنسانية تتجاوز الثقافات.

وتستمر الفعاليات اليومية في استقطاب الجمهور، مما يرسّخ دور الجناح منصة للحوار والإبداع والتواصل الإنساني العابر للحدود.

ومع استمرار فعاليات "إكسبو 2025 أوساكا" حتى 13 أكتوبر المقبل، يواصل جناح دولة الإمارات استقبال العالم بكل ترحاب، داعيا كل زائر لاكتشاف القيم التراثية الأصيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات، ورؤيتها لمستقبل مزدهر للجميع.