السعودية والولايات المتحدة توقعان اتفاقية شراكة عسكرية

الرياض في 21 أغسطس / وام / وقعت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، اتفاقية شراكة عسكرية مع الحرس الوطني الأمريكي لولايتي إنديانا وأوكلاهوما، وذلك خلال مراسم أقيمت بالرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة.

وتهدف الاتفاقية، التي تندرج ضمن برنامج الشراكة بين الدول (SPP) التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، الذي يضم أكثر من 115 شراكة دولية حول العالم، إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني من خلال التدريب، وتبادل الخبرات، ودعم جهود الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تنمية القيادات والتخطيط الإستراتيجي، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث والأزمات.

وقع الاتفاقية رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي الفريق الأول ستيفن نوردهاوس، والمساعد العام للحرس الوطني بولاية أوكلاهوما اللواء توماس مانسينو، والمساعد العام للحرس الوطني بولاية إنديانا العميد لورانس ميونيخ.

