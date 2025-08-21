22 دولة تدين خطط إسرائيل الاستيطانية شرق القدس .. وتطالبها بالتراجع الفوري

لندن في 21 أغسطس / وام / أدانت 22 دولة، من بينها قوى أوروبية كبرى والمملكة المتحدة وكندا واليابان وأستراليا، بشدة خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في المنطقة E1 شرق القدس، معتبرة أن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على هذه الخطط "غير مقبول".

وأكد البيان الصادر عن وزراء الخارجية، أن هذه الخطط تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، لأنها ستؤدي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية وعزل القدس.

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قرارها، والتوقف عن بناء المستوطنات والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334، مشددا على أن الخطوات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل تعرقل الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما طالب البيان إسرائيل بإزالة القيود المفروضة على أموال السلطة الفلسطينية.

صدر البيان عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا، وإيرلندا وإيطاليا، واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، إضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

- خلا -