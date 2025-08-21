بقدرات Gemini .. "جوجل" تدمج الذكاء الاصطناعي في كل جوانب هواتف "بيكسل 10"

واشنطن في 21 أغسطس / وام / أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" عن حزمة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي ستظهر لأول مرة وحصريا في سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 10 المقرر إطلاقها نهاية أغسطس الجاري.

وتعتمد الأدوات الجديدة على نموذج Gemini لتعزيز تجربة المستخدم اليومية، وأبرزها أداة "Magic Cue" التي تقدم اقتراحات ذكية وسياقية أثناء المراسلة، وميزة "Conversational Editing" في تطبيق الصور التي تتيح تعديل الصور عبر الأوامر الصوتية أو النصية، كطلب إزالة أشخاص من الخلفية.

كما حصل تطبيق الكاميرا على مساعد ذكي "Camera Coach" يقترح أفضل زوايا وإعدادات التصوير، بينما يقدم قسم "اكتشف" ملخصا يوميا للمستخدم باسم "Daily Hub" يعرض الطقس والمواعيد والتذكيرات الهامة.

وستتوفر هواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL بنهاية أغسطس، على أن يصل الإصدار القابل للطي Pixel 10 Pro Fold في أكتوبر المقبل، وستصل المزايا الجديدة تدريجيا للإصدارات الأقدم لاحقا.

- خلا -