جامعة الدول العربية تدين إقرار إسرائيل خطة استيطانية تقوض فرص حل الدولتين

القاهرة في 21 أغسطس / وام / أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الخطة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في المنطقة المعرفة بـ E1 شرق القدس، مشدداً على أن الخطة تمثل تهديداً حقيقياً على فرص تجسيد حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مترابطة الأطراف.

وقال الأمين العام - في بيان أصدره اليوم - إن المشروع الاستيطاني يقسم الضفة الغربية ويقوض التواصل بين أطراف الدولة الفلسطينية، ويمثل حلماً قديماً لليمين الإسرائيلي بهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد الأمين العام ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذا المشروع الاستيطاني الخطير، مشدداً على أن حماية حل الدولتين تمثل أولوية رئيسية، لا سيما أن البديل هو ما نراه من استمرار للعنف وانعدام الاستقرار.

وشدد أبو الغيط على أن إقرار إسرائيل هذه الخطة يكشف مجدداً عن الطبيعة التوسعية بالغة التطرف للمجموعة الحاكمة.