"الفيكتوري" يحصد مركزين في " أفضل زمن" بمونديال إندونيسيا للفورمولا1

توبا - إندونيسيا في 22 أغسطس/ وام/ سجلت "زوارق الإمارات"، انطلاقة مميزة في افتتاح الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، صباح اليوم، بمركزين متقدمين للفيكتوري في سباق السرعة على مياه بحيرة توبا بإندونيسيا.

وانتزع زورق الفيكتوري 3 بقيادة أليك ويكستروم، المركز الثاني محققاً 56.190 ثانية، كما أحرز زميله شون تورنتي على متن الفيكتوري 4 المركز الثالث بزمن قدره 56.454 ثانية.

وتصدر السويدي جوناس آندرسون حامل اللقب العالمي، سباق السرعة بزمن 53.99 ثانية، ضامنا الانطلاقة من "الصف الأول" في السباق الرئيسي الأحد المقبل.

كما حصدت بقية الزوارق الإماراتية نتائج تنافسية، إذ جاء زورق الشارقة 17 بقيادة فيليب روستي ويت رابعاً، وزورق أبوظبي 6 بقيادة إريك ستارك سابعاً، وزورق الشارقة 18 بقيادة ستيفان آراند تاسعا.

وشارك منصور المنصوري للمرة الأولى مع زورق أبوظبي 5 محققاً المركز الثامن عشر، بعدما واجه بعض الأعطال الفنية برغم بدايته المشجعة في التجارب الحرة.

وتتواصل المنافسات غدا مع انطلاقة سباقات السرعة، بعد إضافتها هذا الموسم، لإتاحة الفرصة أمام المتسابقين لحصد نقاط إضافية، ثم يقام السباق الرئيسي في الجولة الافتتاحية الأحد المقبل.

يذكر أن الإمارات تشارك في هذه الجولة بستة زوارق، ضمن 20 زورقا عالمياً، ما يؤكد مكانة الدولة كقوة رئيسية في رياضة الزوارق السريعة.