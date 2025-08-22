زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي

واشنطن في 22 أغسطس/ وام/ ضرب زلزال بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية أمس "الخميس".

وأعلن مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي، أنه لا تهديد بحدوث موجات مد عاتية جراء الزلزال، وذلك في أعقاب تحذير وجيز أصدره المركز للمناطق الساحلية في تشيلي.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد ذكرت في البداية أن الزلزال بلغت قوته 8 درجات لكنها خفضت درجته لاحقا، وقالت إنه كان على عمق 11 كيلومترا.

ووفقا للهيئة الأمريكية، فإن الزلزال وقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر جنوب شرقي مدينة أوشوايا جنوب الأرجنتين.

من جهتها حذرت هيئة علوم البحار والمحيطات التابعة للبحرية التشيلية، في بيان لها، من تسونامي في منطقة القارة القطبية الجنوبية التابعة لها بعد أن وقع الزلزال على بعد 258 كيلومترا شمال غربي قاعدة فراي.

