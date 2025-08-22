الكويت تستضيف البطولة العربية للشطرنج نوفمبر المقبل

الشارقة في 22 أغسطس/ وام/ أعلن الاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، إقامة النسخة المقبلة من البطولة العربية في الكويت، خلال نوفمبر المقبل.

وقال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، إنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من الدول العربية، وبروز العديد من الأبطال الجدد، لاسيما أن البطولات العربية للعبة تشهد منافسات قوية بين لاعبي ولاعبات الدول العربية.

وأكد، في تصريح اليوم، حرص الاتحاد العربي للشطرنج على وضع خطة إستراتيجية متكاملة لتطوير اللعبة على مستوى الوطن العربي، ودعم المواهب، وتأسيس أجيال من الأبطال.

وأضاف أن تنظيم بطولات الشطرنج العربية والدولية في الإمارات، يرسخ نجاح استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج الـ 47، في عام 2028، بالإضافة إلى المكانة العالمية للدولة في إقامة الفعاليات العالمية بتميز كبير ونجاح بارز