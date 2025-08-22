انخفاض الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.3 % خلال الربع الثاني

فيسبادن في 22 أغسطس/ وام/ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن، أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني انخفض خلال الربع الثاني بنسبة 0.3 % مقارنة بالربع الأول ، فيما كان المكتب قد توقع في البداية انكماشا بنسبة 0.1 % خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2025.

وبحسب بيانات أولية للمكتب، سجلت ألمانيا عجزا في الميزانية العامة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.3 % من الناتج الاقتصادي الإجمالي، ما يمثل قيمة 28.9 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما انخفض عجز الدولة بشكل ملحوظ بمقدار 19.4 مليار يورو عن العام الماضي.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب، سجل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا خلال الربع الأول هذا العام بنسبة 0.3 %.

