بيت الحكمة يستعرض مبادرة "خزانة الحكمة" في مؤتمر العالمي للمكتبات بكازاخستان

أستانا في 22 أغسطس / وام / شارك "بيت الحكمة" في إمارة الشارقة في أعمال الدورة الـ89 من المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات (إفلا 2025)، الذي نظمه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) في العاصمة الكازاخية أستانا، خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، تحت شعار "اتحاد المعرفة، بناء المستقبل"، بمشاركة أكثر من 3500 خبير ومختص من 120 دولة.

واستعرض وفد "بيت الحكمة"، خلال جلسة "المكتبيين العرب" التي نظمها المكتب الإقليمي لإفلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشروع "خزانة الحكمة"، الذي يجسد إحدى المبادرات المعرفية الرائدة في إمارة الشارقة، والمنبثقة من إهداء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمجموعة البروفيسور ريتشارد إيتنغهاوزن، والتي تضم أكثر من 12 ألف كتاب وإصدار نادر في تاريخ الفن والعمارة الإسلامية بأكثر من عشر لغات.

وأوضحت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، أن المشروع توسع ليشمل رقمنة المجموعة وإتاحتها عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تنظيم معارض متخصصة بعنوان «فصول من الفن الإسلامي»، وتأسيس خزائن معرفية في عدد من المؤسسات الثقافية بإمارة الشارقة، ما يسهم في إعادة تعريف دور المكتبات كمنصات حيوية لإنتاج وتداول المعرفة.

وخلال جلسة الجمعية العمومية للمؤتمر، أعربت فيكي ماكدونالد، رئيسة الاتحاد الدولي للمكتبات، عن تقديرها لصاحب السمو حاكم الشارقة، مشيدة بدوره الرائد في دعم المكتبات وتعزيز الثقافة، مؤكدة المكانة العالمية التي باتت تحتلها الإمارة في مجال المعرفة.

كما زار وفد بيت الحكمة عدداً من المؤسسات الثقافية في كازاخستان، من بينها الأرشيف الوطني، والمتحف الوطني، ومركز المخطوطات والكتب النادرة، حيث اطّلع على أبرز الممارسات في صون التراث وتوثيق المعرفة، بما يعزز التعاون الثقافي بين الشارقة وأستانا.

وأكدت العقروبي، في تصريحاتها على هامش المؤتمر، أن مشاركة بيت الحكمة تأتي تجسيداً لرسالة الشارقة الثقافية، وامتداداً لدورها في تعزيز مكانة المكتبات كمراكز للتفاعل الحضاري والتنمية المعرفية المستدامة، مشيرة إلى أن حضور هذا المحفل العالمي يعكس رؤية الإمارة في بناء جسور الحوار والانفتاح عبر المعرفة.