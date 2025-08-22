الشعر الفرنسي في ضيافة مكتبة محمد بن راشد

دبي في 22 أغسطس / وام / نظمت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع الرابطة الثقافية الفرنسية في دبي، أمسية أدبية باللغة الفرنسية بعنوان “قراءات في شعر شارل بودلير: بين النور والظلال”، قدمها الباحث سعيد نورين رئيس الرابطة، وحاوره المترجم غسان نَبّوت.

تناولت الأمسية - التي تأتي ضمن برنامج الاحتفاء بالثقافة والأدب الأجنبي- عالم الشاعر الفرنسي شارل بودلير، أحد أبرز رموز الشعر الحديث في القرن التاسع عشر، من خلال قراءة نقدية تناولت محطات حياته وأبرز أعماله.

واستعرض سعيد نورين تأثير المنفى والمعاناة والرفض الأسري في تشكيل تجربة بودلير الشعرية، وكيف حول الألم إلى طاقة إبداعية، تجلت في ثنائية “السأم والمثال” التي شكلت محورا أساسيا في شعره.

وقارن نورين بين بودلير والمتنبي من حيث الاعتداد بالذات الشعرية وتجسيد المأساة الوجودية في أعمالهما.

شهدت الأمسية تفاعلا من الحضور، الذين وجدوا في النقاشات فرصة لاكتشاف أبعاد جديدة في شعر بودلير، والتأمل في صلاته بالتجربة الشعرية العربية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الحوار الثقافي، وتقريب القرّاء من التجارب الأدبية العالمية، تأكيداً لدور دبي كمركز للفكر والإبداع.