"دبي الخيرية" تطلق حملتها السنوية لدعم التعليم تحت شعار "ألف باء"

دبي في 22 أغسطس / وام / أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها السنوية لدعم التعليم لهذا العام 2025 تحت شعار "ألف باء" والتي تهدف إلى تمكين الأجيال القادمة عبر بوابة التعليم وتنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات التعليمية التي يستفيد منها الطلاب من المراحل العمرية كافة داخل دولة الإمارات و6 دول حول العالم.

وتركز حملة هذا العام على تقديم الدعم الشامل للطلبة لمواصلة دراستهم بدءاً من أبسط الاحتياجات التعليمية كالأدوات المدرسية وصولاً إلى توفير بيئات تعليمية آمنة ومجهزة تجهيزا كاملًا، مثل بناء المدارس ومراكز تحفيظ للقرآن الكريم، مروراً بتوفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية وتوفير باقة طالب علم وتغطية الرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين وتوفير أجهزة كمبيوتر وتجهيز الفصول الدراسية، خاصة في المجتمعات النامية والأقل حظاً والتي تعاني انعدام المؤسسات التعليمية النظامية؛ مما يدفعهم إلى الدراسة في فصول طينية غير مناسبة أو تحت غصون الأشجار.

وقال سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية إن التعليم ليس مجرد حق أساسي بل هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه المجتمعات المستدامة والمزدهرة. ومن خلال حملة "ألف باء" نجدد التزامنا الراسخ بتمكين الأجيال القادمة محليًا وعالميا واستثمارنا في التعليم هو استثمار في مستقبل مشرق حيث نؤمن بأن كل طفل يحمل في طياته إمكانات هائلة يمكن أن تساهم في نهضة مجتمعه.

وأعرب المدير التنفيذي لدبي الخيرية عن شكره لشركاء الخير والعطاء في دولتنا الحبيبة الإمارات على ثقتهم بدبي الخيرية ودعمهم المتواصل لحملاتها كما شكر وسائل الإعلام المختلفة والمؤثرين على شبكات التواصل على جهودهم الطيبة والمستمرة في التعريف بمشاريع دبي الخيرية وحملاتها الأخرى لاسيما حملة "نسمة خير في حر الصيف" والتي كانت نافذة أمل وعطاء لآلاف الأسر المتعففة داخل دولة الإمارات وخارجها، وحثهم على دعم حملة "ألف باء" من أجل تحقيق أهدافها والوصول بخيرها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

ويمكن لأهل الخير والمتبرعين المساهمة في حملة "ألف باء" عبر العديد من آليات التبرع والخدمات الرقمية المبتكرة لدبي الخيرية على موقعها الإلكتروني كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال /NFT/ وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس فضلا عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة. أو ببطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية إلى جانب التواصل مع مندوبيها في المراكز التجارية أو بمركز الاتصال.

