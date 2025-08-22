بلدية عجمان تفتتح بعد غد جزئياً مشروع تطوير شارع الهجن بما يخدم مجمع المدارس في التلة

عجمان في 22 أغسطس / وام / أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أنها ستفتتح بعد غد جزئيا أعمال تطوير شارع الهجن (المرحلة الأولى) والذي يخدم مجمع المدارس في منطقة التلة، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خططها لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام نقل متكامل ومستدام.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن الدائرة تسعى لضمان جودة الحياة وتوفير أفضل الخدمات للمجتمع، مؤكدا حرص الدائرة على تنفيذ الأعمال التطويرية في منطقة المدارس خلال العطلة الصيفية، لتسهيل وصول الطلبة للمدارس المستهدفة، وضمان سلامتهم.

كما أكد أن فرق العمل التزمت بالافتتاح الجزئي قبل بداية العام الدراسي بما يضمن سلاسة الحركة المرورية خلال موسم العودة إلى المدارس، والحد من الازدحام المروري.

من جانبه قال المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في الدائرة، إن المشروع التطويري لشارع الهجن (المرحلة الأولى) يمتد على طول 2.5 كيلومتر، ابتداءً من تقاطع شارع الشيخ عمار بن حميد وحتى شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتضمن توسعة الطريق إلى ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب تطوير ثلاث تقاطعات إشارات ضوئية تخدم مجمع المدارس بالإضافة إلى تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار، وشبكة إنارة مع إنشاء طريق خدمة ومواقف.

وأوضح أن الفرق العاملة تواصل جهودها لرفع كفاءة الشارع وزيادة طاقته الاستيعابية بما يضمن وصولًا أسهل وأسرع وآمناً إلى الوجهات المطلوبة، مشيرا الى أن إنجاز المشروع بشكل كامل سيتم في الربع الأول من العام القادم.