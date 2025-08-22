جامعة نمساوية تطور تقنية تتيح تجديد المباني دون الحاجة للهدم

فيينا في 22 أغسطس / وام / نجح فريق بحثي من جامعة "غراتس" النمساوية للتكنولوجيا في تطوير نظام تثبيت مبتكر ضمن مشروع علمي يحمل اسم “ReCon”، أحدث نقلة نوعية في قطاع البناء.

يتيح هذا النظام ربط وتفكيك مكونات المباني بسهولة، ما يساهم في فصل الهياكل الإنشائية طويلة الأمد عن العناصر قصيرة العمر.

وفاز المشروع بالميدالية الذهبية في مسابقة البحث العلمي لفئة الاستدامة، ويعد خطوة رائدة نحو إنشاءات ذكية ومستدامة، إذ يسمح بتجديد المباني دون الحاجة إلى هدمها بالكامل، مما يقلل من نفايات البناء ويخفض التكاليف ويُحسّن إدارة الموارد المعمارية.

ويعتمد النظام على نقاط اتصال قابلة للفصل ومحددة بدقة، ما يُمكّن من استبدال الأسطح والأرضيات والحواجز الداخلية بسهولة، مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للمبنى لعقود.

وأوضح الباحث ماتياس راوداشل، قائد المشروع أن هذا الابتكار يمهد الطريق لبناء مستدام وأكثر كفاءة في المستقبل.