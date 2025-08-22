الإمارات تفوز بذهبية بطولة “أياسا” للقفز بالمظلات

سيبيريا في 22 أغسطس / وام / أحرز منتخب الإمارات للقفز بالمظلات المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة أياسا والتي أقيمت أمس على هامش مهرجان “نيبوفست” في إقليم كوزباس – سيبيريا، بمشاركة نخبة من أبطال العالم في هذه الرياضة.

جاء ذلك عن طريق البطل الإماراتي عبدالباري الكبيسي، الذي نجح في اعتلاء منصة التتويج بعد منافسة قوية أبهرت جماهير المهرجان.

وشهد حفل التتويج يوسف الحمادي رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، الذي هنّأ البطل الإماراتي على هذا الفوز، وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات الجوية من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.