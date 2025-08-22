تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث

دبي في 22 أغسطس / وام / أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث للدورة الانتخابية 2024 – 2028، برئاسة سعادة الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي.

ويضم المجلس في عضويته كلا من ناصر سلطان المعمري، وعائشة سيف الصيري، ووضاح سالم علي الحارثي، وأحمد عبدالرحيم الجناحي، وأحمد علي راشد البادي، وعدنان محمود أسد الهاشمي.

وتوجهت سعادة الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على تجديد الثقة بتوليها رئاسة الاتحاد، مؤكدة أن المجلس سيبذل أقصى الجهود لتعزيز مكانة دولة الإمارات في رياضة الخماسي الحديث على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعربت عن تقديرها لسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الوزارة، على دعمهما المتواصل، وتعاونهما المثمر في خدمة الرياضة الإماراتية.

وأكدت أن مجلس الإدارة الجديد يتطلع للعمل بروح الفريق الواحد، ويتضمن الكفاءات الوطنية والشباب، تأكيداً على توجهات الدولة، وحرصها على تمكين الكوادر الشابة وإكسابها الخبرة في العمل الإداري والرياضي، لتأسيس قيادات مستقبلية قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات، بما يتماشى مع إستراتيجية دعم وتطوير القطاع الرياضي.